Blick auf unglamouröse Ränder

Er fängt Alltagsszenen am Fischmarkt und im Vaporetto ein. Er porträtiert Zufallsbekanntschaften am Strand und in Cafés. Und er begibt sich (stets in Begleitung seiner Frau Senta, der das Buch auch gewidmet ist) an die unglamourösen Ränder der Stadt: Ein jüdischer Friedhof oder ein verfallenes Spitalsgelände haben bei ihm gleich viel Wert wie Markusplatz und Rialtobrücke.