Sie sagt: „Aber in der besinnlichen Adventzeit soll man nicht fluchen. Zumindest nicht öffentlich. In meiner Heimquarantäne gelten andere Regeln ;-)Ich werde mir dieses Jahr das Ö3-Weihnachtswunder 120 Stunden lang auf allen Kanälen reinziehen ... Radio, Livestream, Instagram alles wird gleichzeitig laufen. Und am Ende werde ich mich einfach nur freuen über die Hilfe die Familien in Not in Österreich zugutekommt. Alles andere ist nebensächlich.“