Die Österreicher essen am Heiligen Abend meist Würstel mit Kraut, Gans oder Ente mit Knödel, Fisch mit Erdäpfelsalat. Egal, was an Weihnachten aufgetischt wird, Hauptsache, es schmeckt! Was kommt aber eigentlich in anderen Ländern auf die Festtafel? Wir haben einige kulinarische Weihnachtsbräuche etwas genauer unter die Lupe genommen.