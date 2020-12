Der Transit, ein Tiroler Dauerbrenner, war Thema in der Fragerunde des Landtags am Mittwoch. „Welche Maßnahmen werden getroffen, um die Transitlawine endlich zu stoppen?“, fragte Grünen-Abgeordneter Michael Mingler seine Klubkollegin LHStv. Ingrid Felipe. Auch Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz) erinnerte an das uneingelöste Versprechen von 400.000 Lkw, die auf die Schiene gebracht werden sollten. Die Landesregierung steckt indessen ab, wo ihr die Hände gebunden sind. So zeigt einerseits die EU Grenzen in der Tiroler Entscheidungsfreiheit, den Transit zu beschränken, auf, andererseits kooperieren die Nachbarländer Deutschland und Italien nicht wirklich und auch der Bund trägt Verantwortung.