Parker MacKay wurde im Spiel gegen Fehervar AV19 böse gecheckt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Dort stand er auch unter Beobachtung. Mittlerweile steht fest: Der Stürmer wird in dieser Saison nicht mehr auf das Eis zurückkehren. MacKay zeigte in Graz seine Klasse, kam in 19 Spielen auf 3 Tore und 11 Assists. Der Schock ist natürlich groß, auch bei Headcoach Doug Mason. „Parker ist nicht nur ein großartiger Mensch, sondern der ultimative Teamplayer. Er wird ein großer Verlust sein.“