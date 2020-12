Der Innsbrucker hat sich in den letzten Monaten einen Namen im Corona-Krisenstab des Landes gemacht, dessen Sprecher er auch war. Zudem leitete er kürzlich die Aktion „Tirol testet“ im Rahmen des bundesweiten Massentests. Der Wechsel vom Stadt- in den Landesdienst wurde am Dienstag von der Landesregierung beschlossen.