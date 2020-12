„Hirscher lässt die Ösis träumen“, titelte der Schweizer „Blick“. Italiens „Gazzetta dello Sport“ stellte trocken fest: „Ein paar Schwünge von Hirscher machen eine ganze Nation verrückt!“ Der Hirscher-Besuch soll auch unserem aktuellen Riesentorlauf-Team Flügel verleihen. Beim Klassiker am Sonntag in Alta Badia wollen Manuel Feller, Marco Schwarz & Co. viel besser als in den ersten drei Rennen in Sölden und Santa Caterina abschneiden.