Als erster Schwarzer Präsident der Vereinigten Staaten haben Sie viele Amerikanerinnen und Amerikaner mit einem Gefühl von Stolz und Fortschritt erfüllt - aber Sie schreiben, allein Ihre Anwesenheit im Weißen Haus hätte das Gefühl hervorgerufen, „die natürliche Ordnung der Dinge löse sich auf“. Was betrachten Sie als Ihr Vermächtnis im Hinblick auf das Thema Hautfarbe in Amerika?

Zunächst einmal habe ich nie geglaubt, dass sich das Fieber des Rassismus durch meine Wahl legen würde. Das war mir ziemlich klar. Ich war nie der Meinung, wir leben in einer postrassistischen Ära. Aber während meiner Präsidentschaft gab es wohl so eine Art Gegenreaktion von manchen Menschen, die das Gefühl hatten, ich wäre das Symbol dafür, dass sie oder ihre Gruppe womöglich an Status verlören - nicht weil ich etwas Bestimmtes getan hatte, sondern allein wegen der Tatsache, dass ich nicht aussah wie all die anderen Präsidenten vor mir. Allein meine Anwesenheit beunruhigte die Menschen, in manchen Fällen explizit und in manchen unterbewusst, und dann gab es noch die Leute, die diese Ängste ausnutzen konnten. Man muss nur an die Wucht von Palins Kundgebungen im Gegensatz zu den Veranstaltungen von McCain zurückdenken - vergleichen Sie die Aufregung an der republikanischen Basis. Ich glaube, da zeichnet sich schon ab, in welchem Maß Themen wie Identitätspolitik, Nativismus, Verschwörungen an Zugkraft gewannen. Und von dort aus können Sie eine Linie ziehen zu der Birther-Verschwörung, die Donald Trump verbreitet hat, bis hin zum Gewinn der Wahl durch Trump selbst. Dennoch, während meiner Amtszeit ist eine ganze Generation Jugendlicher aufgewachsen, die es nicht für sonderbar oder außergewöhnlich hielt, dass der Mensch, der das höchste Staatsamt bekleidete, schwarz war. Ich glaube, die Fragen, die schon sehr lange im Zentrum der Diskussion in diesem Land stehen, nicht nur rund um die Hautfarbe, sondern auch um Klassenzugehörigkeit, um Genderfragen oder das Gefühl, dass manche Leute amerikanischer sind als andere, dass sie mehr Anrecht auf die Bürgerrechte haben - wen fassen wir unter dem Begriff „Wir, das Volk“ zusammen? -, die waren alle schon immer umstritten. Und im Laufe der letzten vier Jahre haben wir gesehen, dass diese Themen immer noch eine große Kraft besitzen, selbst wenn man keinen Schwarzen Präsidenten hat. Aber allgemein gesprochen, wenn Sie mit meinen Kindern und ihrer Generation reden, stellen Sie fest, dass ihre Meinungen im Großen und Ganzen instinktiv offener sind - und nicht nur in Fragen der Hautfarbe, sondern auch in Genderfragen, in Fragen der sexuellen Orientierung. Deshalb tendiere ich nicht dazu zu verzweifeln. Ich nehme es dennoch ernst, denn die Geschichte bewegt sich nicht in einer geraden Linie. Einstellungen können sich rückwärts wie auch vorwärts richten. Wir alle müssen darauf achten, dass wir so angestrengt wie möglich daran arbeiten, die besseren Engel unserer Natur herbeizurufen und einigen Dingen ein Ende zu setzen, die in der amerikanischen Kultur so eine zerstörerische Wirkung hatten. Amerika als Experiment ist wirklich wichtig für die Welt, nicht wegen der Zufälle der Geschichte, die uns zur mächtigsten Nation der Erde gemacht haben, sondern weil Amerika das erste echte Experiment darin ist, eine große, multiethnische, multikulturelle Demokratie aufzubauen. Und wir wissen noch nicht, ob das Bestand hat. Das ist die Arbeit jeder Generation.