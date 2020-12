Am Freitag soll im Nationalrat der Polizei die Befugnis erteilt werden, künftig die Einhaltung der Quarantäne auch in Privatwohnungen kontrollieren zu dürfen. Außerdem soll am Freitag eine verpflichtende Registrierungspflicht in der Gastronomie, Hotellerie sowie in Sportstätten, Freizeit- und Kultureinrichtungen beschlossen werden. Weiters soll die Registrierung auch in Spitälern und Altenheimen vorgeschrieben werden.