Bisher gab es in Österreich 313.688 positive Testergebnisse. Österreichweit sind mit Stand Donnerstag, 9.30 Uhr, genau 4163 Personen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben; 269.665 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 3780 Personen aufgrund des Corona-Virus in Spitalsbehandlung, davon 585 der Erkrankten auf Intensivstationen.