Schneefall verzauberte die steirische Murtalregion in ein „Winterwunderland“ - auch atmosphärisch ist nun alles bereit für die Snowboard-Junioren-WM (17. - 21. 12.) in Lachtal/Oberwölz. Organisationschef Roland Horn und seine 80 Mann werden die WM-Piste bis Ende der Woche rennfertig haben - am nächsten Mittwoch gibt’s das erste Training für Christian Gallers ÖSV-Team um den steirischen Hoffnungsträger Matthäus Pink. Das Gros der 81 Athleten und 45 Betreuer reist aber direkt vom Weltcup in Italien an. Bis auf das chinesische Team ist das Who’s Who am Lachtal am Start. Der große Topstar kommt aus Russland: Dmitri Loginow ist der aufgehende Stern am Snowboard-Himmel. Der 20-Jährige aus Krasnojarsk hat bereits vier Junioren-WM-Titel eingesackt - und er schlug auch bei den „Erwachsenen“ zu: In Park City holte er 2019 zweimal WM-Gold im Parallel-RTL und im Slalom.