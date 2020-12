„Sein innerer Kreis wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben“, bestätigte auch Edwards. „Er hatte sich bei ihnen ins Out gespielt, nur weil sie ihn so nicht sehen wollten. Es war wirklich hart. Denn seine Freunde machten lustige Sachen und trafen sich, aber er wurde nie eingeladen, weil alle dachten ,In welchem Zustand wird Matthew wieder auftauchen?‘ Es war beschämend.“ Auch sie habe oft gedacht: „Wie kann jemand das tun und nicht sterben?“, so Edwards. Manches Mal habe Perry bis zu 80 Vicodin am Tag geschluckt - eine Dosis, die tödlich sein kann.