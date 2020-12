Bei der Wirtschaft Burgenland (WiBuG) wurden im Vorjahr insgesamt 560 Förderfälle bearbeitet und die heimischen Betriebe in Summe mit 25,2 Millionen Euro an Fördermitteln sowie Haftungen unterstützt. Weiters seien 125 Millionen Euro durch effektive Ansiedelungspolitik in den Wirtschaftsstandort investiert worden, berichtet der zuständige Landesrat Leonhard Schneemann. „Durch diese Investments konnten rund 500 neue Arbeitsplätze für das Burgenland geschaffen werden“, betont der Politiker.