Der Forscher lehnte bisher mehrere „Krone“-Anfragen ab und ist aus der Öffentlichkeit abgetaucht. Hinter der Finanzierung seines Jobs steckt, wie berichtet, die arabische „Jameel Education Foundation“ mit Sitz in Vaduz in Liechtenstein. „Dass man sich in Sachen Islam-Forschung eher an eine arabische Stiftung wenden wird, liegt auf der Hand. Das liegt in der Natur der Sache“, relativiert sein Vorgesetzter Reinhard Heinisch, der den Fachbereich für Politologie an der Uni leitet, jedoch.