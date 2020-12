In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin „profil“ bestätigte AGES-Chef Franz Allerberger schon im Juli diese These. Der deutliche Anstieg der Infektionszahlen wäre wesentlich auf Migranten mit Wurzeln am Westbalkan oder in der Türkei zurückzuführen. Sie seien nach dem ersten Lockdown dorthin gefahren, wo das Virus tobt. Das soll jetzt nach dem zweiten Lockdown nicht nochmals passieren …