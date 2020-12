Niedrige Sterberate trotz überalteter Bevölkerung

Japan verfügt über eine gute Gesundheitsversorgung, allerdings ist die Bevölkerung stark überaltert - Trotz eines höheren Sterberisikos für Ältere, halten sich die Todeszahlen allerdings in Grenzen. In den letzten sieben Tagen verzeichnete man 1,15 Sterbefälle pro Million Einwohner in Japan. In Österreich beträgt dieser Wert 75,81, in Deutschland 24,29, in den USA 31,39.