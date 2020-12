Nach dem Sammeln von Proben hat die chinesische Mondsonde „Chang‘e 5“ am Donnerstagabend wieder von der Oberfläche des Erdtrabanten abgehoben, wie Chinas staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Es werde erwartet, dass das Aufstiegsmodul in einem nächsten Schritt wieder an das Raumschiff ankoppelt, das es dann in den nächsten Tagen aus der Umlaufbahn des Mondes zurück in Richtung Erde bringen soll.