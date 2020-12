Die erste Dezemberwoche zeigt sich heuer von ihrer tiefwinterlichen Seite. Den Auftakt für den Wintereinbruch machte am Mittwoch ein Tiefdruckgebiet über Italien. Schnee fiel bis in tiefe Lagen, auch die Stadt Salzburg wurde angezuckert. Winterfans können heute – bei tagsüber milden elf Grad – noch einmal strahlenden Sonnenschein genießen, bevor am Wochenende erneut der Winter an die Tür klopft. „In der Nacht von Freitag auf Samstag erwarten wir viel Neuschnee, besonders im Pinzgau“, berichtet Ubimet-Meteorologe Nikolas Zimmermann. In den Höhenlagen, etwa in den Hohentauern, erwartet der Wetterexperte bis zu zwei Meter Neuschnee. „Der Sonntag ist aus heutiger Sicht noch ungewiss, wahrscheinlich werden uns Regen- und Schneefälle in allen Bezirken begleiten“, erklärt der Wissenschafter. Auch die Bundesbahnen bereiten sich am Wochenende wegen des angekündigten heftigen Schneefalls auf Straßensperren vor.