Zehn Millionen Euro fehlen 2021 im Ausgleichsfonds

Mit den Bundesertragsanteilen bricht für viele Gemeinden in der Krise die Haupteinnahmequelle weg. Das Land Salzburg ersetzt seit Mai die Hälfte dieses Einnahmeentfalls. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) will dafür 2021 weitere 50 Millionen Euro in die Hand nehmen. Das Geld kommt aus Rücklagen des Gemeindeausgleichsfonds, dessen Grundlage wiederum die Bundesertragsanteile bilden. Durch den Konjunktureinbruch budgetiert das Land nun 10 Millionen Euro weniger für den Fonds. „Weniger Geld, das in die Wirtschaft fließt und damit weniger Arbeitsplätze“, so SPÖ-Gemeindesprecher Johann Ganitzer. Das Land solle den Topf mit „frischem Geld“ auffüllen.