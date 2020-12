„In Salzburg gefällt es mir sehr gut“, dachte der 18-jährige „JJ“ Peterka schon im Vorfeld mit Wehmut an den Abgang. Bei den drei Siegen geigte er an der Seite des Routiniers-Duo Schofield, Skille auf, scorte vier Tore und acht Assists. Das war es aber auch für „JJ“ Peterka (vorerst?) in Salzburg. Man beschloss, nichts mehr zu riskieren - das Supertalent, für das es am Samstag zum deutschen U20-Team und in der Folge zur WM in Kanada geht, wurde vom Graz-Abschiedstrip befreit.