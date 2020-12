Schwere Vorerkrankungen

Jener 24-Jährige, der in Wien an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben ist, habe an schweren Vorerkrankungen gelitten. Er habe sich bereits mehrere Monate im Krankenhaus befunden, erklärte ein Sprecher des Krisenstabes auf Nachfrage. Auch zwei weitere Männer im Alter von 78 und 85 Jahren sowie vier Frauen im Alter von 56, 81, 84 und 85 Jahren sind verstorben.