Haben Sie schon Lieblingsplätze entdeckt?

Mein Freund hat mir letztes Jahr den Weihnachtsmarkt am Grazer Schloßberg gezeigt. Das war wie eine kleine Stadt, ich bin ein riesiger Weihnachtsfan. Ansonsten ist unser Zuhause mein Lieblingsort, weil es so ruhig ist und ich einfach so in den Wald gehen kann.