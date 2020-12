FRAGE 1: Wie viel Geld fehlt Ihrer Gemeinde, verursacht durch die Covid-Krise?

Die Marktgemeinde Reutte wird das Jahr 2020 rund eine Million Euro kosten. Wir wissen nicht, wie wir das nächstes Jahr planen sollen.

FRAGE 2: Was ist das Mindeste, das Sie an Hilfeleistung seitens des Bundes benötigen?

257.000 Euro haben wir als Soforthilfe bekommen. Es müssen allerdings auch die restlichen Lücken vom Bund gestopft werden.

FRAGE 3: Müssen Ihre Bürger nun eine Gebührenerhöhung fürchten?

Nein, Gebührenerhöhungen sind nicht angedacht. Diesbezüglich müssen sich die Bürger von Reutte keine Sorgen machen.

FRAGE 4: Wo muss als Erstes gespart werden, fließen keine Hilfsgelder an die Kommune?

Wir sparen bei laufenden Kosten. Bei Investitionen gehen wir aber in die Offensive. Nur so kann die Wirtschaft in Schwung bleiben.

FRAGE 5: Können aufgrund der Krise Projekte nicht wie geplant realisiert werden?

Wir ziehen unsere geplanten großen Vorhaben ausnahmslos durch. Der Verschuldungsgrad von 18 Prozent wird aber damit ansteigen.

FRAGE 6: Wird man das Minus bei der Verkehrsinfrastruktur spüren?

Nein. Wenn bei der Verkehrsinfrastruktur Maßnahmen zu setzen sind, werden wir auch in schwierigen Zeiten eine Lösung finden.