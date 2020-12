Italien feilt schon an Impfplan

Italien vermeldete Mitte November seinen millionsten Corona-Fall. Die Regierung arbeitet bereits an einem groß angelegten Impfplan, mit dem ab Ende Jänner Millionen von Italienern gegen das Coronavirus geimpft werden sollen. Allein in der Lombardei, der am stärksten von der Corona-Epidemie betroffenen Region Italiens, sollen in einer ersten Phase 260.000 Personen immunisiert werden.