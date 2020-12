Trotz ihrer Schwangerschaft - sie ist in der elften Woche - ließ der Arzt sie am Abend nach Klagenfurt verlegen. Denn in Villach gibt es keine Hafträume für Frauen. Der Villacher Polizeichef Erich Londer: „Wieso der Mediziner die Schwangerschaft nicht berücksichtigt hat, ist unklar.“