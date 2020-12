Vor allem in Wiener Neustadt freut man sich über den seit Jahren geforderten Beschluss. In der Allzeit Getreuen gibt es nach diversen Vorfällen seit 2006 ein Alkoholverbot an öffentlichen Plätzen in der Innenstadt, dieses war bislang aber zahnlos. Für die ortspolizeiliche Verordnung war die Exekutive nämlich nicht zuständig, Verstöße endeten meist mit einer Ermahnung.