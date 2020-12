Fehlerhafte Seite wird ausgetauscht

Zum Glück hat der Fehler aus Wien keine gravierenden Folgen. „In der Überschrift bei der Fünf-Jahres-Planung gab es diesen Fehler, der einjährige Voranschlag ist jedoch fehlerfrei“, heißt es aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Hacker. „Der Finanzplan ist also in Ordnung, der Beschluss nicht in Gefahr.“ Der fehlerhafte Zettel werde ausgetauscht. Aufgefallen ist die Panne der FPÖ. Die Stadtsenatssitzung am Dienstag musste unterbrochen werden - der Finanzdirektor hat das besagte Beiblatt vor Ort auch sofort angekündigt.