AMS-Appell an Betriebe: „Niemanden kündigen!“

In Wien waren im November um vier Prozent mehr auf Jobsuche als im Vormonat, gegenüber dem Höchststand Ende März 2020 aber um 13,9 Prozent geringer. Seit Beginn der dritten Kurzarbeitsphase Anfang Oktober hat das AMS Wien bis heute Kurzarbeitsprojekte von 5280 Wiener Unternehmen angelegt. „Uns ist jetzt ein Anliegen, dass so viele Betriebe wie möglich die Unterstützungsangebote der Bundesregierung in Anspruch nehmen und niemanden kündigen“, sagt AMS-Wien-Chefin Petra Draxl. „Das scheinen auch tatsächlich viele Unternehmer so zu halten.“