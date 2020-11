Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Japan hat am Wochenende ein gewaltiger Feuerball den Nachthimmel erhellt. Die XXL-Sternschnuppe, ein sogenannter Bolide, konnte am Sonntag gegen 1.34 Uhr Ortszeit in Teilen von West- und Zentraljapan beobachtet werden. Das Video oben wurde von einem Autofahrer in der Präfektur Tokushima auf der Insel Shikoku aufgenommen.