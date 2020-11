Grundsätzlich steht die neue Testmöglichkeit beim Austria Center jedem zur Verfügung, der sich auf das neuartige Coronavirus untersuchen lassen möchte. In erster Linie dient sie aber dazu, jene Menschen zu testen, die Angehörige in Pflegeheimen und Spitälern besuchen möchten. Das Angebot richtet sich auch an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gesundheitsberufen, in der kritischen Infrastruktur oder bei Blaulicht-Organisationen.