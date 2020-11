Man sieht eine Person mit Sturmgewehr auf die Pforte des Welser Gymnasiums zulaufen, im Hintergrund ist das Lied „Pumped Up Kicks“ zu hören, bei dem es um ein High-School-Shooting geht: Bei dem Spiel, das „brg wels game“ genannt wurde, sollten fünf Lehrer „getötet“ werden. Dazu die Warnung, dass am 4. Juni an der Schule etwas passieren würde.