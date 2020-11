Das Skispringen wurde ihr von Papa Günther in die Wiege gelegt, der selbst aktiver Sportler war. „Er gibt mir schon Tipps. Aber wir haben eine Regelung, dass er beim Training an der Schanze nur zuschauen darf“, grinst die angehende Konstrukteurin. „Dadurch dass ich bei meiner Arbeit viel am PC mache, kann ich meine Lehre gut im Home Office absolvieren. Da wird auch auf mich Rücksicht genommen.“