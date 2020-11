Bundesligist UTTC Salzburg hat Großes vor, will 2021/22 im europäischen Tischtennis-Konzert mitspielen. Dafür ist am Ende dieser Saison zumindest ein vierter Platz vonnöten. Der soll bereits am Sonntag zum Abschluss der Hinrunde mit einem Sieg in Oberwart her.