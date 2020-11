Schon einen Schritt weiter ist Julia Mitter. Die 19-jährige Studentin der Molekularbiologie ist Topscorerin bei Trofaiach/Eisenerz und in der Scorerliste der Liga vorne dabei. Ihre Schlag- und Sprungkraft sowie ihre Dynamik brachten ihr schon zahlreiche Angebote ein - die sie bis dato ausgeschlagen hat. Für nächste Saison gäbe es ein Offert, Beachvolleyball-Profi im HSZ zu werden. „Ich nehme an, dass sie irgendwann wechseln wird, vielleicht sogar ins Ausland“, sagt ihr Papa Olaf Mitter, der Sportchef der Erzbergmadln, „wir werden ihr jedenfalls keine Steine in den Weg legen.“