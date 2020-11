Der Oberösterreicher Markus Schiffner ist am Freitag in der Qualifikation für den Skisprung-Weltcup in Ruka als Elfter der bestplatzierte Österreicher gewesen! Der 28-Jährige reihte sich nach einem 124-m-Flug unmittelbar hinter dem Polen Kamil Stoch (120,5) ein. Bester war dessen Landsmann Dawid Kubacki (135,5 m). Fünf der sechs ÖSV-Springer des B-Teams sind im ersten Bewerb am Samstag (16.30 Uhr) dabei ...