Bildungsminister Heinz Faßmann wollte die Schulen auch im harten Lockdown nicht zusperren, bekanntlich zog er in dieser Frage gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz den Kürzeren. Es ist nicht auszuschließen, dass dies noch einmal passiert. Faßmann sagt zwar: „Ich weiß, was ich will“ – und das ist eine Rückkehr aller Schüler in den Unterricht vor Ort. Aber ob ab 7. Dezember tatsächlich alle Kinder und Jugendlichen wieder in ihre Klassen gehen können, ist fraglich.