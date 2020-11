Schon wieder gestritten wird in Hollabrunn: Wie berichtet, hatte die Stadt das ehemalige Pfadfinderareal in Bauland umgewidmet. Kritik wegen Bodenversiegelung in der Nähe des Landschaftsteiches folgte. Nun soll der alte Waldsportplatz neu genutzt werden. Dieser wurde erst durch den Umzug der Pfadfindertruppe vakant