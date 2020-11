Kaiser und Schaunig gratulierten und dankten den Unternehmen: „Sie sind in dieser herausfordernden Zeit Mutmacherinnen und Mutmacher“, sagte Schaunig. Auch der Innovations- und Forschungspreis des Landes gibt laut Kaiser Raum für Optimismus. „Die Dinge sind, wie sie sind. Wir haben sie anzunehmen. Aber wir müssen alle Kräfte bündeln, Hirnschmalz einsetzen, innovativ sein - und wir dürfen uns in der Krise nicht unterkriegen lassen“, betonte der Landeshauptmann. In Kärnten würden alle Verantwortlichen eng kooperieren, um Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln. „Wir sind uns als Landespolitik unserer Verantwortung bewusst, stehen im engen Kontakt auch mit Wirtschaft, Industrie, den Sozialpartnern. Alle haben Sorgen, aber vor allem auch den festen Willen, der Krise zu begegnen“, so Kaiser. Auch der Landesvoranschlag 2021 solle antizyklisch, aus der Krise heraus investieren. Dabei werde auch auf sozial Schwache und Menschen, die durch die Krise ihren Arbeitsplatz verloren haben bzw. in Kurzarbeit sind, nicht vergessen, betonte Kaiser.