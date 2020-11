Aber auch Hartberg will im Cup unbedingt überwintern und nimmt daher das Gastspiel bei der Austria „extrem ernst“, wie Trainer Markus Schopp versicherte. „Dementsprechend konzentriert und fokussiert sind wir. Die Austria ist eine Mannschaft, gegen die wir in dieser Saison bereits gewonnen haben. Wir wissen aber schon, mit welchen Qualitäten wir es zu tun bekommen“, erwartet der 46-Jährige ein umkämpftes Match in Wien. Bei den Steirern fehlt der gesperrte Mittelfeldmann Tobias Kainz nach seinem Gelb-Rot-Ausschluss in der zweiten Cup-Runde in Gmünd, wo sich der TSV erst in der Verlängerung mit 4:3 durchgesetzt hatte.