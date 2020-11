„Skifahren ist kein Hobby für Reiche“

Die Chefin der italienischen Rechtspartei „Fratelli D‘Italia“, Giorgia Meloni, glaubt nicht an ein europäisches Skiverbot: „Es hat keinen Sinn, die Skipisten in Italien geschlossen zu halten, wenn diese im Rest Europas offen sind“, sagte sie in einem TV-Interview. Ähnlich sieht das auch Lega-Chef Matteo Salvini: „Entweder alle Skipisten in Europa bleiben geschlossen, oder Italien kann nicht allein auf Winterurlaub verzichten. Skifahren ist kein Hobby für Reiche, sondern ein Wirtschaftssektor, der 20 Milliarden Euro bewegt und von dem unzählige Jobs abhängen.“