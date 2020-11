Ronaldo stand leer da

Ronaldo hatte seinerseits auch viel länger für seine ersten 16 Treffer in der Champions League gebraucht. In seinen ersten zwölf Partien gelang ihm kein “Bummerl“, sein erstes Champions-League-Tor schoss er gegen Benfica beim 1:0-Auswärtssieg 2006, während der Gruppenphase und noch als Manchester-United-Spieler. Zum 16. Mal netzte er erst beim Doppelpack gegen den FC Zürich (5:2) im Jahr 2009, schon in Farben von Real Madrid. Das war damals sein 53. Einsatz in der Champions League.