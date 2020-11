Uneinigkeit herrscht auch unter den Topstars. Rafael Nadal zeigte sich in den vergangenen Tagen staatsmännisch. „Es steht uns nicht zu, den lokalen Behörden zu diktieren, was sie zu tun haben“, sagte der Spanier. „Es liegt an ihnen zu entscheiden, was für ihre Bevölkerung am besten ist. Wir müssen geduldig und flexibel sein.“ Mit der Geduld hat es Novak Djokovic hingegen nicht so. Der Serbe forderte die Behörden in Victoria eindringlich auf, für die Tennis-Stars eine Ausnahme zu machen.