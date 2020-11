Wenn ein Jahr in seiner Ganzheitlichkeit so unberechenbar und unvorhersehbar wie 2020 wird, dann muss man auch als Künstlerin spontan sein. Miley Cyrus zeigte zu Neujahr noch großen Kampfgeist, als sie auf ihren Social-Media-Kanälen die Highlights der letzten Dekade hochlud und eine neue Ära versprach. Dass diese Ära von einem global grassierenden Virus geprägt werden würde war zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal im fernen China absehbar. Vorgeplant wurde bereits in den Jahren davor. Mit dem eher am Country angelehnten 2017er Rundling „Younger Now“ wurden weder die Fans noch die Kritiker wirklich warm. Cyrus selbst sah man wenig später eine gewisse Lethargie an, schließlich hat sie das Album auch nicht betourt, was einem Selbsteingeständnis gleichkam. Der neue Plan wurde 2019 geschmiedet. Das kommende Album solle „She Is Miley Cyrus“ heißen und von den drei EPs „She Is Coming“, „She Is Here“ und „She Is Everything“ flankiert werden. Wärme und Kälte, Licht und Dunkelheit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - all das wollte sie musikalisch abbilden und sich damit selbst ein Denkmal setzen.