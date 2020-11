Der offizielle Startschuss für die neue rot-pinke Koalition in Wien ist am Montag gefallen: Am Vormittag wurde die SPÖ-NEOS-Regierung ins Amt eingeführt, für die Sitzung musste man coronabedingt in den großen Festsaal ausweichen. Gegen Mittag wurde Michael Ludwig von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in seiner Kanzlei schließlich zum Landeshauptmann angelobt. Das Staatsoberhaupt sprach von einem Novum - die Kombination Rot-Pink gebe es in keinem anderen Bundesland.