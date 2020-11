Österreichs führender Hersteller von Lacken, Farben und Holzschutzmitteln will trotz Krise zuversichtlich in die Zukunft blicken. Daher investiert das Schwazer Unternehmen „Adler“ im Jahr 2021 insgesamt 7,5 Millionen Euro. Geld fließt etwa in neue Technologien, Digitalisierung, Energiesparmaßnahmen und Ausbau.