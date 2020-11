Der 12-Stunden Dienst in der Corona-Intensivstation heißt für uns eine anstrengende körperliche und belastende Arbeit mit speziellen Schutzmasken, Schutzhandschuhen, Schutzbrille und Schutzanzügen. Das Atmen durch die FFP3-Maske fällt oft schwer und man schwitzt in den Anzügen sehr. Die Betreuung der Corona-Erkrankten heißt auch eine körperlich schwere Belastung, denn die Patienten müssen wir auf den Bauch legen, weil diese Lage für eine bessere Belüftung der Lunge sorgt. Werden jüngere Patienten mit schweren Covid-Verläufen und ohne Vorerkrankung aufgenommen, was leider immer öfter vorkommt, geht uns das oft lange nicht aus dem Kopf.