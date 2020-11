Mitarbeiter der EU-Kommission von Ursula von der Leyen dürfen trotz der Corona-Pandemie nur am Dienstort Brüssel von zu Hause aus arbeiten. Medienberichten zufolge führt dies dazu, dass etliche internationale Mitarbeiter ungeachtet von Reisewarnungen zwischen Brüssel und dem Wohnort ihrer Familie in den EU-Mitgliedsstaaten hin und her pendeln.