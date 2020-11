Das sind Lia und Finya, meine zwei Schätze. Da waren wir am Meer mit unserem alten Segelboot. Ein Traum meines Mannes, den ich mitleben darf. Segeln ist absoluter Kontrast zum Alltag. Dort haben wir in absoluter Freiheit einen Luxus, der nicht in Zahlen zu messen ist. Wenn man dann zurückkehrt unter die Leute, wird man leicht unrund.