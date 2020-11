Wer kann‘s ihm verdenken. „Gegen so eine Legende (wie Djokovic, Anm.) zu spielen, ist immer etwas Spezielles, auch bei den ATP-Finals zu spielen, ist besonders“, sagte Thiem. Also war er bei seinen Matchbällen - derer er allein im Tiebreak im zweiten Satz gleich vier vorfand - „unglaublich nervös“, gestand ein abgekämpfter Thiem beim Sieger-Interview am Court.