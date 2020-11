„Es ist derzeit sehr schwer etwas zu finden“, sagt Melody Ivan (16) aus der Stadt Salzburg. Seit ihrem Abschluss an der Neuen Mittelschule Taxham im Juli ist die Jugendliche auf Lehrstellen-Suche. Ihr Traumberuf: Drogistin oder Speditionskauffrau. Vier Mal hat sich die junge Frau bereits um Lehrstellen beworben. „Aber man hat mir immer gesagt, Corona lässt es nicht zu“, so Ivan. Entmutigen lässt sich die Jugendliche von der derzeitigen Situation jedoch nicht. „Es ist ein Grund, aber kein Hindernis.“ Chiara Kameri stimmt ihr zu. Im Juli verlor die 19-Jährige ihre Lehrstelle als Großhandelskauffrau. „Sie haben gesagt, ich passe nicht ins Unternehmen“, so Kameri. Grund genug, um einen Neustart zu wagen. Die Lieferingerin bewarb sich an der Krankenpflegeschule der Landeskliniken als Pflegefachassistenz. Dass der Bedarf an Pflegekräften mit der Krise ins Rampenlicht rückt, stimmt Kameri optimistisch.